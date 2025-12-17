Rusya’nın Ukrayna’nın güneydoğusundaki Zaporijya bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında siviller hedef oldu. İlk belirlemelere göre saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 26 kişi yaralandı.

Barış görüşmeleri sürerken saldırılar devam ediyor

Diplomatik temaslar ve barış müzakereleri gündemdeki yerini korurken, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik askeri saldırıları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Zaporijya bölgesine düzenlenen hava saldırıları, sahadaki gerilimin tırmandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Üç ayrı saldırı, iki apartman ağır hasar aldı

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rus ordusunun bölgeye üç ayrı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda iki apartman binasının ciddi şekilde hasar gördüğü bildirildi. Patlamaların etkisiyle çevredeki çok sayıda konutta da maddi zarar oluştu.

Ukrayna’dan sert tepki: “Siviller kasıtlı hedef alındı”

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak Rusya’yı sert ifadelerle eleştirdi. Açıklamada, sivil yaşam alanlarının bilinçli şekilde hedef alındığı vurgulanarak, evler, okullar ve günlük yaşamın sürdüğü alanların saldırıların odağında olduğu belirtildi.

Yangın çıktı, arama kurtarma sürüyor

Saldırıların ardından bazı apartman dairelerinde yangın çıktığı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği bildirildi. Enkaz altında olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşmak için bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bölgede endişe büyüyor

Zaporijya’da yaşanan son saldırılar, sivillerin güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, bölgedeki insani durumun daha da ağırlaşmasından kaygı duyuluyor. Yetkililer, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını ve durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı.