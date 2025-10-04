Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, Axios ile yaptığı röportajda, Hamas’ın Gazze Planı’nı kabul etmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir rol oynadığını ifade etti. Trump, Erdoğan için, “Erdoğan çok yardım etti. Sert biri ama benim arkadaşım ve süper biri” şeklinde konuştu.

'‘Senin için çok şey yaptım’'

Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Axios’a yaptığı açıklamada, ‘Ben senin için çok şey yaptım, şimdi senin bunu yapmana ihtiyacım var’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planı kabul etmesine dair şunları ifade etti: “Bibi plana karşı iyi. İyi olmak zorunda. Başka bir seçeneği yok. Ben söz konusu olunca, iyi olacaksın.” Trump'tan Hamas'a: ''Hızlı hareket edin'' ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in rehine takası ve barış anlaşmasına zemin hazırlamak amacıyla bombalamaları geçici olarak durdurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Hamas’a “hızlı hareket edin” uyarısında bulundu. Taraflara “barış sürecini hızla tamamlamaları” çağrısında bulunan Trump, “Herkes adil bir şekilde muamele görecek” mesajını paylaştı. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’in rehine iadesi ve barış anlaşmasının sağlanabilmesi için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas hızlı davranmalı; aksi halde tüm dengeler bozulur. Gecikmeye—ki birçok kişi bunun gerçekleşeceğini düşünüyor—ya da Gazze’nin yeniden tehdit oluşturmasına asla izin vermem. Hadi bunu hızlıca sonuçlandıralım. Herkes adil biçimde muamele görecek!” ifadelerini kullandı.