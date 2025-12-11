Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'ün asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, hükümetin müzakereler öncesinde gözetmesi gereken asgari standartları net bir dille ifade etti ve talep ettikleri rakamı açıkladı.

CHP ve Anahtar Parti Liderleri zirvede bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Gerçekleşen ikili görüşmeye CHP heyetinden Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Namık Tan ve Serkan Özcan da eşlik etti. Liderler, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'nde ortak bir basın açıklaması düzenleyerek kamuoyuna bilgi verdi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarında kırmızı çizgi: Açlık sınırı

Basın toplantısında, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, CHP lideri Özel’e asgari ücret ve emekli maaşları konusunda hükümete yaptıkları çağrı ve bu süreçte bekledikleri asgari standartlar hakkındaki beklentilerini sordu.

Özgür Özel, yanıtında Türkiye’deki çalışanların ve emeklilerin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullara vurgu yaparak, maaşların mevcut durumunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Özel, “İnsanlarımızın maaşları ne yazık ki açlık sınırının altında kalmış durumdadır. Öncelikle yapılması gereken, bu rakamların mutlak suretle açlık sınırının üzerine çıkarılmasıdır,” ifadelerini kullandı.

CHP'nin asgari ücret hedefi: 39 bin lira

Özel, konuşmasının devamında piyasa beklentilerini ve yaptıkları çalışmaları somut rakamlarla destekledi. Saygın araştırma kuruluşlarının anket sonuçlarına atıfta bulunan Özel, “Bazı saygın kuruluşların, ‘Asgari ücret ne kadar olmalı?’ sorusuna 27 bin lira cevabını verdiğini, ‘Sizce ne kadar olmalı?’ sorusuna ise halktan 40 bin lira cevabının geldiğini görüyoruz. İnsanlar, ancak 40 bin lira ile nefes alabileceklerini düşünüyorlar,” dedi.

CHP lideri, bu beklentileri dikkate alarak kendi partilerinin talebini de kamuoyuna duyurduğunu hatırlattı: “Biz de 39 bin lira asgari ücret talebini dillendirdik ve elimizden geldiğince bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.”

Yoksulluk ve açlık verileriyle yönetenlere çağrı

Ekonomik durumun vahametini daha geniş bir çerçevede ele alan Özel, hanelerin geçim zorluğunu yoksulluk sınırıyla ilişkilendirdi. Özel, Türkiye’de yoksulluk sınırının hane başına 97 bin liraya yaklaştığını belirterek, “Bir eve 97 bin lira girmiyorsa o ev yoksul, yani fakir demektir. Eğer kişi 30 bin liranın altında maaş alıyorsa da o kişinin aç olduğu bir noktadayız. Bu tabloyu bütün milletimizin takdirine ve en önemlisi, ülkeyi yönetenlerin insafına sunuyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.