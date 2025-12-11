DEM Parti, siyasi arenada dikkat çeken temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, eski İmralı heyeti üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet, yarın (12 Aralık Cuma) sırasıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

Yoğun temas programı: Babacan ile başlıyor, Bahçeli ile devam ediyor

DEM Parti'nin Genel Merkezi'nden yapılan resmi duyuruya göre, partinin üst düzey isimlerinden oluşan heyet, yarın Ankara'da iki önemli siyasi liderle bir araya gelecek. Heyette, eski İmralı heyeti üyeleri olan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Heyetin ilk durağı, yarın öğleden önce belirlendi. Açıklamada, "İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 12 Aralık Cuma günü saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecektir," ifadelerine yer verildi.

MHP Lideri Bahçeli ile Meclis’te kritik görüşme

DEM Parti heyetinin gün içerisindeki ikinci ve en dikkat çekici durağı ise MHP Genel Merkezi olacak. Parti heyeti, DEVA Partisi temasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Yapılan duyuruda, heyetin "saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edeceği" belirtildi. Siyasi yelpazenin farklı uçlarında yer alan iki partinin bu randevusu, TBMM kulislerinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırması bekleniyor.