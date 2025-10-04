SOn Mühür - Beşiktaş, Galatasaray karşısında ilk yarıyı Abraham’ın attığı golle 1-0 önde kapattı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Abraham

Maçın hakemleri

Derbinin orta hakemi Yasin Kol. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci. Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

İlk yarıda yaşananlar

Beşiktaş, 10. dakikada Emirhan Topçu’nun kafa vuruşuyla gole yaklaşırken, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi. 12. dakikada ise Tammy Abraham’ın golüyle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. Galatasaray’da Wilfried Singo arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 25. dakikada oyundan çıkarken, yerine Sallai dahil oldu. Öte yandan Davinson Sanchez, kırmızı kart görerek Galatasaray’ı 10 kişi bıraktı.