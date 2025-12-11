Son Mühür- Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi sürerken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Hastane yönetimi, sürecin kritik olduğunu ve gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Başkan Durbay yoğun bakımda tedavi görüyor

Kolon kanseri tedavisi devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 1 Aralık’ta kan tablosu ve beslenme durumundaki bozulmalar nedeniyle Dahiliye Servisi’ne yatırıldığı açıklandı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Durbay’ın 2 Aralık’ta böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki bozulma nedeniyle yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Solunum durumu stabil

Başhekim Saka’nın ilk açıklamasına göre, Durbay’ın tedavisi çoklu organ yetmezliği tanısıyla yoğun bakımda ileri tıbbi imkanlarla sürdürülüyor. Saka, “Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.” ifadelerini paylaştı.

Başhekim Saka’dan yeni açıklama

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bugün yaptığı ikinci açıklamada Başkan Durbay’ın sağlık durumunun kritik seyrini koruduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir.”