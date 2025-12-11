Bulgaristan’da haftalardır tırmanan halk tepkisi, hükümetin dağılmasıyla sonuçlandı. Başkent Sofya dahil 25 şehirde binlerce kişinin sokağa döküldüğü protestoların ardından Başbakan Rosen Jelyazkov, Ulusal Meclis’te istifasını açıkladı.

“Vatandaşların sesini duyuyoruz”

Başbakan Rosen Jelyazkov, istifa kararını açıklarken toplumsal beklentilere dikkat çekti.

“Koalisyonumuz mevcut durumu ve karşı karşıya olduğumuz sorumlulukları değerlendirdi. Arzumuz toplumun bizden beklediği seviyede olmaktır” diyen Jelyazkov, hem gençlerden hem de yaşlılardan gelen istifa çağrılarına kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

“Vatandaşların sesini duyuyor ve taleplerine karşılık veriyoruz. Bu sivil duruşa saygı gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

Altıncı güvensizlik oylaması öncesi geri adım

Ocak ayında göreve gelen hükümet, altıncı güvensizlik oylaması öncesinde kabinenin istifasını duyurdu.

Jelyazkov, Bulgaristan'ın önünde zorlu bir süreç bulunduğuna dikkat çekerek:

“Protestolar, bundan sonraki hükümetin nasıl bir profil taşıması gerektiğini ortaya koymalıdır” dedi.

Yeni hükümet süreci başlıyor

Hükümetin düşmesinin ardından anayasal süreç işlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoda temsil edilen partilere yeni hükümeti kurma görevi verecek.

Siyasi partiler uzlaşma sağlayamazsa ülkeyi seçimlere kadar bir kez daha geçici hükümet yönetecek.

Euro bazlı bütçe tasarısı geri çekilmişti

Bulgaristan’da gerginliği artıran son adım, 2026 yılı için hazırlanan euro bazlı bütçe tasarısı oldu.

1 Ocak’ta euroya geçmeyi planlayan hükümetin hazırladığı bütçe; vergi artışları ve sosyal güvenlik primlerinde yükseliş öngörüyordu.

Protestocular, tasarıyı “yolsuzlukları gizleme girişimi” olarak nitelendirmiş, hükümet yoğun baskı üzerine tasarıyı geri çekmişti.

Hükümet beş oylamadan kurtuldu, altıncıda dağıldı

Nisan, temmuz ve eylül aylarında toplam beş güvensizlik oylamasından sağ çıkan koalisyon hükümeti; dış politika, ekonomi ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle sık sık eleştiri hedefi olmuştu.

Bütçe geri çekilmesine rağmen tepkiler durmadı ve çarşamba akşamı ülke genelinde on binlerce kişi “istifa” sloganlarıyla sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanından açık çağrı: “Meydanları dinleyin”

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, protestolara açık destek vermişti.

Hafta başında hükümete istifa çağrısında bulunan Radev, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada milletvekillerine seslenerek “Meydanları dinleyin” mesajı verdi.

Azınlık hükümeti siyasi istikrarsızlıkla sarsıldı

GERB liderliğinde, BSP ve İTN'nin koalisyon ortaklığıyla kurulan; HÖH’ün dışarıdan destek verdiği azınlık hükümeti, 16 Ocak’ta güvenoyu almıştı.

Ancak Bulgaristan’da siyasi istikrarsızlık son yılların en büyük sorunlarından biri.

Ülke, 2021’de üç kez, 2022 ve 2023’te birer kez, 2024’te ise iki kez genel seçim yapmak zorunda kalmıştı.

Koalisyonların uzun süre kurulamaması ve hükümetlerin zayıf kalması sebebiyle seçmenlerde güvensizlik giderek arttı; seçim katılım oranları da belirgin şekilde düştü.