ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı. Görüşmede Boeing uçak satışı, F-16 anlaşması ve F-35 programı masada olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül’de Washington’da bir araya geleceğini duyurdu.

Trump, görüşmenin gündemine ilişkin, “Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok ticaret ve askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İkili ilişkilerin seyrine de değinen Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. 25’inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan gelişmeler ve savunma sanayii iş birlikleri açısından kritik bir öneme sahip olması bekleniyor.