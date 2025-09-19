Estonya Dışişleri Bakanlığı, cuma günü üç Rus jetinin Estonya hava sahasını izinsiz olarak ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlık, Rusya’nın bu hareketi üzerine Rusya’nın Estonya’daki maslahatgüzarını çağırdı. Üç MiG-31 savaş uçağının Finlandiya Körfezi üzerinden Estonya hava sahasına giriş yaptığı ve toplam 12 dakika boyunca bölgede kaldığı belirtildi.

Estonya Dışişleri Bakanı durumu değerlendirdi

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın bu yıl Estonya hava sahasını dört kez ihlal ettiğini ve son olayın eşine az rastlanır bir küstahlık olduğunu ifade etti.

Tsahkna, Rusya’nın sınırları giderek zorladığını ve artan saldırganlığın siyasi ve ekonomik baskılarla karşılanması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki gerilimler artıyor

Cuma günü yaşanan olay, bu ayın başlarında Rus insansız hava araçlarının hem Polonya hem de Romanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından geldi. Reuters’ın aktardığına göre, gelişmeler NATO’nun doğu kanadında artan gerilimler sırasında gerçekleşti.

Estonya yetkilileri, hava sahasına izinsiz girişlerin devam etmesi durumunda gerekli diplomatik ve savunma önlemlerinin alınacağını açıkladı. NATO ülkeleri, doğu sınırlarında güvenliği artırmak için sürekli gözetim ve tatbikatlarını sürdürüyor.