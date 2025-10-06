Kutlamalar esnasında Başkan Trump ile First Lady Melania Trump, USS George HW Bush gemisini ziyaret ederek denizcilerle buluştu, onlara para dağıttı ve askeri gösterileri takip etti.

Başkan Donald J. Trump, Pazar günü beyaz üniformalar giymiş yaklaşık 10.000 denizcinin önünde yaptığı konuşmada, “Kabul edelim, bu bir miting” ifadelerini kullandı. Bu olay, iki büyük donanma gemisi, bir uçak gemisi ve bir amfibi hücum gemisi arasında yer alan bir iskelede gerçekleşti.

Uçak gemisinde, kokpit penceresinin altında "Başkan Donald J. Trump '45-47'" yazılı bir Donanma savaş uçağı sergileniyordu. Başkan konuşmasına başladığında Donanma uçakları üzerlerinden geçti ve bu manzara kalabalığı heyecanlandırarak birçok denizcinin “ABD! ABD! ABD!” diye tezahürat yapmasına yol açtı.

Dans etti