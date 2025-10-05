Felaketin boyutları gün geçtikçe netleşiyor; Hindistan ve Nepal’deki baskın yağışlar birçok köy ve kasabayı adeta haritadan sildi. Özellikle Batı Bengal eyaletine komşu olan Nepal’in İlam bölgesinde can kaybı arttı ve iki ülkeyi sarsan olaylara yardım çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor.

Nepal’de cuma gününden bu yana en az 47 kişi öldü. Ülkenin dağlık bölgelerinde etkili olan yağışlar, ulaşım ağlarının kopmasına ve birçok köyün izole olmasına yol açtı. Hindistan’ın doğusunda, Nepal sınırına yakın İlam ilçesinde ayrı ayrı meydana gelen heyelanlarda ise en az 35 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde halen dokuz kişi kayıp olarak aranıyor. Ülkenin diğer kısmındaki aşırı hava koşulları nedeniyle üç kişi ise yıldırım çarpması sonucu öldü. Felaket yüzünden, ana yollar kapanırken çok sayıda köprü yıkıldı ve Katmandu’nun ülkenin farklı noktalarıyla bağlantısı geçici olarak kesildi.

Darjeeling’de Köprü Çöktü, Felaket Büyüdü

Himalayalar’ın eteğindeki Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling bölgesi de ciddi hasarla karşılaştı. Günlerce süren aralıksız yağışların ardından bir köprü çöktü ve geniş çaplı yıkım meydana geldi. Bölgede yaşanan toprak kaymalarında en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede evleri, tarım alanlarını ve araçları yutan heyelan sonrası, arama kurtarma ekipleri büyük bir mücadeleyle süreci yönetiyor.

Başbakan Modi’nin Açıklamaları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, can kayıpları karşısında mağdur ailelere başsağlığı mesajı yayımladı ve devletin etkilenen tüm vatandaşlara gerekli yardımı ulaştırmak için çalıştığını aktardı. Hükümet, kurtarma ekipleri ve yerel yetkililerle koordinasyonu güçlendirdi. Söz konusu afet, bölgedeki muson sezonunun ne kadar yıkıcı olabileceğini yeniden gösterdi.

Ulaşım ve Altyapı Sorunu

Yağışlar ve seller, bölgenin ulaşım ağının felç olmasına neden oldu. Özellikle başkent Katmandu’nun gibi ana yerleşim birimlerinin dış bölgelerle ulaşımı birçok noktada kesildi. Kapanan yollar yüzünden, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde zorluk yaşanıyor. Bölgede evsiz kalanlar için geçici barınaklar oluşturulurken, yiyecek ve tıbbi yardım noktasında kriz yönetimi yürütülüyor.

Arama Kurtarma Devam Ediyor

Hindistan ve Nepal’deki arama kurtarma ekipleri, kayıp insanları bulmak ve enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Hükümet yetkilileri ve insani yardım kuruluşları, bölgeye lojistik destek sağlayarak iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halk, muson mevsiminde karşılaşılan bu tür felaketlerin tekrarını önlemek için altyapı yatırımlarının gerekliliği konusunda hemfikir durumda.

Bu gelişmeler, Hindistan ve Nepal’de muson sezonunun yıkıcı etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Bölgede hayat normale dönene kadar, insani yardım faaliyetleri ve kurtarma çalışmaları devam edecek.