Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, ülkede oturma izni satışı amacıyla "Altın Kart" adlı yeni bir program başlatan başkanlık kararnamesini imzaladı. Program kapsamında bireysel sponsorlar için ücret 1 milyon dolar, kurumsal sponsorlar için ise 2 milyon dolar olarak belirlendi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, insanları "Altın Kart" almaya teşvik ettiğini ve başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen binlerce kişinin kendisine ulaştığını söyledi. "Bu programın büyük bir başarı yakalayacağına inanıyorum" diyen Trump, ABD'nin 1 milyondan fazla "Altın Kart" satarak yaklaşık 5 trilyon dolar gelir elde edebileceğini iddia etti.

İşçi vizesi fiyatı

Trump ayrıca, yurt dışından işçi getirmek isteyen şirketlerin her yıl H-1B vizesi başvurusu için 100 bin dolar ödeme yapmasını öngören bir başka başkanlık kararnamesine daha imza attı. Konuyla ilgili açıklamasında Trump, “Bu kararın teknoloji CEO’larını oldukça memnun edeceğini düşünüyorum” dedi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf ise yaptığı açıklamada, “Bu duyurunun amacı, şirketlerin H-1B vizesi başvurularında sponsor olmak için ödeyecekleri ücreti 100 bin dolara çıkarmak. Böylece getirilen yabancı çalışanların gerçekten üst düzey yeteneklere sahip olması ve bu pozisyonların Amerikalı çalışanlar tarafından doldurulamayacak düzeyde olması sağlanacak” ifadelerini kullandı.