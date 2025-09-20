Portekiz, pazar günü Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu. Karar, AB üyesi bazı ülkelerle koordineli şekilde alınırken, bölgedeki son gelişmelerin ardından küresel dikkat çekti.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada ülkenin pazar günü Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu. Bakanlık, tanımanın gelecek hafta düzenlenecek Üst Düzey Konferans öncesinde gerçekleşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de bu hafta İngiltere ziyaretinde, ülkesinin Filistin’i tanımayı düşündüğünü ifade etmişti.

AB ülkeleri Filistin’i tanımayı çağırdı

Portekiz’in komşuları İspanya, İrlanda ve Norveç, Filistin devletini Mayıs 2024’te tanımış ve diğer Avrupa Birliği ülkelerini de benzer adım atmaya çağırmıştı. Daha önce Portekiz, diğer AB ülkeleriyle ortak bir pozisyon belirlemeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından İbranice, Arapça, Fransızca ve İngilizce paylaşım yaparak pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını duyurmuştu.

Şu anda 27 AB üyesinden yalnızca birkaç ülke Filistin’i devlet olarak tanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kasım 2012’de Filistin’in gözlemci statüsünü “üye olmayan devlet” olarak yükseltmiş ve fiilen tanınmasını onaylamıştı.