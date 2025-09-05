Yeni yayın döneminde televizyon kanalları ardı ardına dizilerinin tanıtımlarını paylaşırken, bazı yapımlarda afiş krizi yaşanmaya başladı. Bu krizlerden biri de TRT1’in yeni dizisi “Cennetin Çocukları” oldu. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın paylaştığı yapım, afiş nedeniyle gündeme geldi.

Afiş yeniden hazırlanıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin tanıtım afişinde ana kadroda yer alan bazı oyuncular bulunmazken, bazı isimler de afişteki konumlarından memnun olmadı. Gelen tepkilerin ardından afiş çöpe atıldı ve yeni bir afiş çalışması başlatıldı.

“Cennetin Çocukları”nın konusu

Dizi, zorlu bir geçmişten gelen ve yeraltı dünyasında “Büyük İskender” adıyla tanınan bir karakterin hayatını konu alıyor. Suç dolu geçmişini geride bırakmak isteyen İskender, hem kendi iç dünyasında hem de ailesiyle olan bağlarını yeniden kurmaya çalışıyor.

Aile, hesaplaşma ve ikinci şanslar

“Cennetin Çocukları”, vicdan, hesaplaşma, aile bağları ve ikinci şanslar gibi güçlü temalar etrafında ilerliyor. İskender’in yeniden hayata tutunma çabası, geçmişin karanlık yüzüyle yüzleşmesini zorunlu kılarken; aşk, kardeşlik ve affetme gibi insani duygular da dizinin merkezinde yer alıyor.

İlk bölüm tarihi

Merakla beklenen dizi, 15 Eylül’de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. TRT1’in iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkan “Cennetin Çocukları”, hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle şimdiden dikkat çekiyor.