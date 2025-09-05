Son Mühür- “Savaşçı” dizisinde tanışan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Çift, iki yıllık mutlu birlikteliklerini 2022 yılında nikahla taçlandırdı. 21 Mayıs 2024’te ise Mira Milena adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadılar.
İhanet ve taciz iddiaları gündeme geldi
Son dönemde çiftin evliliğine gölge düşürecek iddialar magazin gündemine taşındı. Çiftin arasının bozulduğu, boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü.
Oktay’ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylentileri dolaşırken, manken Tuğçe Aral’ın da Oktay hakkında taciz iddiasında bulunması dikkat çekti.
Sosyal medyada takip krizi
Dedikodular sürerken çiftin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları fark edildi. Bu gelişme boşanma iddialarını güçlendirdi. Kısa süre sonra ikilinin yeniden takipleşmeye başladığı görüldü.
Berk Oktay, ayrılık söylentilerine inat, eşi ve kızının yer aldığı bir kareyi “Şükür sebebim ailem” notuyla paylaşarak mesaj verdi.
İddialara cevap niteliğinde paylaşım
Çift, tüm söylentilerin arasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen “Türkiye–Kırgızistan Türk Filmleri Günleri” etkinliğine birlikte katıldı. Kameralar karşısına el ele çıkan ikili, güçlü birliktelik mesajı verdi.