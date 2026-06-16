Son Mühür- Dünya Kupası'nı izlemek için ekran başına geçen futbolseverler, İran ve Yeni Zelanda karşılaşmasının ilk dakikalarında neye uğradığını şaşırdı.

TRT spikeri Murat Ekrem Çimen, tam dört dakika boyunca İran'ı Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'yı da İran zannederek maçı o şekilde anlattı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan tarihi skandal sonrası TRT yönetimi de harekete geçti.

TRT, 2-2 beraberlikle sona eren İran-Yeni Zelanda maçında takımları karıştıran spikerin Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini ve turnuva yayınlarına devam etmeyeceğini açıkladı.

TRT'den yapılan açıklamada şu görüşlere yer verdi...



Söz konusu kişi hakkında...



2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu sabah TSİ 04.00’te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz. TRT Spor’un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır.

Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır. İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur. TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

