İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporlarda, aynı şirketin müteahhitliğini üstlendiği dört farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine uyulmadığı ve bu aykırılıklara rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) verildiği öne sürüldü.

3 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli büyük bir organize suç operasyonu için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve rüşvet, resmi belgede sahtecilik ile imara aykırı usulsüzlükler iddialarını kapsayan soruşturma, Giresun ve Bursa’yı da içine alarak genişledi. Teknik ve fiziki takibin ardından sabahın erken saatlerinde üç ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.