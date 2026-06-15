Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya yönelik saldırı girişimi kamuoyunun gündemine oturdu. Belediye Meclis toplantısının ardından meydana gelen olayda, bir şahsın elindeki neşterle Başkan Topçu’ya doğru yöneldiği öne sürüldü.

Olayın, Dinar Belediyesi yakınlarında meydana geldiği ifade edildi. İddialar çerçevesinde araçların arasında gizlenen Kemal E., toplantı çıkışında Başkan Veysel Topçu’nun üzerine yürüdü ve bağırmaya başladı.

Elinde neşter olduğu öne sürüldü!

Yaşanan gerginlik esnasında şüphelinin elinde neşter bulunduğu iddia edildi. Olay yerindeki kişilerin müdahalesiyle Başkan Topçu bölgeden ayrılırken, şahsın bir süre daha çevredekilerle tartıştığı ifade edildi.

Görgü tanıklarından gelen ifadeler çerçevesinde saldırgan, Başkan Topçu’nun CHP’den AK Parti’ye geçişine tepki göstererek hakaret ve küfürler gerçekleştirdi. .

“Hakaretler ederek üzerime yürüdü”

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu yaşanan olayla ilgili konuştu. Şahsı önceden tanıdığını ifade eden Topçu, kişinin birçok suç kaydı bulunduğunu ve kısa süre önce cezaevinden çıktığını bildiğini belirtti.

Topçu, “Şahıs belediyedeki araçların arasına saklanmış. Kendisini önceden tanıyorum ve birçok sabıkasının olduğunu biliyorum. Cezaevinden yeni çıktığıyla ilgili bilgim var. Şahıs üzerime doğru yürüyerek neden CHP'den AK Parti'ye geçtiğim konusunda bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladı. Ben kendisini tanıdığım için bana zarar vereceğinden endişe ederek yanından hızlı uzaklaştım. Bu sırada şahıs arkamdan bağırıp hakaret ve küfürler etmeye devam ediyordu. Durumu gören zabıtalar şahsın yanına geldi, ardından bölgede olan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir şahsın yanına giderek olay yerinden uzaklaşmasını ve küfür etmemesini istedi. Bu sırada olay yerindeki arkadaşlarımızdan aldığım bilgide şüphelinin elinde neşter varmış. Şahıs bir süre daha kendisini sakinleştirmeye gelenlerle tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Biz de olayla ilgili şahıstan şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.