Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, hem küresel güç dengelerini sarsan çatışmaları hem de Türkiye’nin önündeki stratejik hedefleri ele aldı.

Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Bahçeli, "Değerli milletvekilleri, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, konuşmamın başında sizleri en kalbi duygularımla ve derin bir hürmetle selamlıyorum" diyerek kürsüye çıktı.

"Aynı zincirin halkalarıdır..."

Bahçeli, dünyanın bugün yalnızca günlük haberlerden ibaret olmayan, geçmişi asırlar öncesine uzanan çok çetin bir hesaplaşmanın içinden geçtiğini söyleyerek, Bugün yaşananları sadece günlük haber akışı olarak görmek, hakikatin kabuğunda oyalanmak olur.

Çünkü Gazze'de dökülen mazlum kanı, Lübnan'da ateşkese rağmen yükselen kıyım dumanı, Hürmüz hattında uzun süredir küresel ekonomi ve enerji arzını esir alan gerilim, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ı da çepeçevre kuşatan ve Körfez'e ulaşan sinsi hesaplar aynı zincirin halkalarıdır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alması Netanyahu'nun acziyetinin ilanıdır"

İsrail’in bölgesel bir istikrarsızlık merkezi haline geldiğini söyleyen Bahçeli, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan söylemleri sert bir dille reddetti:

"Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik anlatısına bağlayan, koltuğunu muhafaza etmek için yangına körükle giden, iftira ve propaganda perdesiyle Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması, Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır."

"Bu zavallı söylemlere aynı çukurdan cevap verecek değiliz"

Bahçeli, Türkiye’nin ahlaki duruşunu savunarak, "Bebek kanında ikbal arayanların azgınlaşan gaddarlıkları tüm dünyanın gözleri önündeyken, uğursuz sayıklamalara kulak asacak değiliz. Bu zavallı söylemlere aynı çukurdan cevap verecek değiliz" dedi.

"Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır"

Birleşmiş Milletler’in mevcut durumunu “adeta enkaz üzerinde kurulmuş” bir kuruluş olarak tanımlayan Bahçeli,

"Fakat bugün görüyoruz ki Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır.

Veto sopasıyla adaletin yolu okyanus ötesinden kesilmektedir. Güvenlik Konseyinde beşeriyetin adalete duyduğu susuzluk, tek bir ülkenin İsrail'e kol kanat geren himaye refleksine çarparak yaralanmaktadır.

Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talebi, insani yardım yollarının açılması çağrısı ve sivillerin can emniyetini sağlama mecburiyeti, 14 üyenin desteğine rağmen bir kez daha Washington'un veto duvarına toslamıştır.

Demek ki mesele karar alınamaması değildir. Mesele, mazlumun soluk borusuna düğümlenen bu muhafızların bizzat zulme zaman kazandırmasıdır." diye konuştu.