Son Mühür- Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'Sandık' çekişmesine bu kez kurultay delegeleri de dahil olacak gibi görünüyor.

Parti Meclisi'nde geçtiğimiz Perşembe günü 28 ismin istifasının ardından olağanüstü kurultay çağrıları karşılıksız kalan Özgür Özel ve ekibi, kısa süre içinde topladıkları imzaları Genel Merkez'e teslim etmeye hazır.



Kaç imza toplandı?



Özel döneminde örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ensar Aytekin ile konuştuğunu belirten gazeteci İsmail Saymaz,

''İmza sayısı 850 civarındaymış. İmza toplama süresi sona eriyor. Hafta içi imzalar CHP'ye teslim edilecek. CHP'nin bir hafta içinde cevap vermesi gerekiyor. Eğer cevap vermezse Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidilecek. Özel yönetiminin ne CHP'nin yanıt vermesi yönünde ne de mahkemeden olumlu bir karar çıkması yönünde beklentileri var. Beklentileri oldukça düşük'' değerlendirmesinde bulundu.

Özel'e yakın il başkanları götürecek...



Başkent kulislerinden gelen bilgilere göre Özgür Özel'e yakın aralarında İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de bulunduğu 74 il başkanından oluşan kalabalık bir heyet çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne giderek olağanüstü kurultay çağrısında bulunan delegelerin imzalarını teslim edecek.



Kılıçdaroğlu kanadı kapıyı kapatmıştı...



CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'e yakın 28 ismin Parti Meclisi'nden istifasının ardından “Parti Meclisi’nin çalışmaması ve olağanüstü kurultaya gidilmesi mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu.



Devam eden mahkeme süreçleri nedeniyle mevcut hukuki şartlarda partinin kurultay yapma imkanının bulunmadığını öne süren Müslüm sarı, partinin kurultaysız kalmaması amacıyla mahkeme kararı kesinleşene kadar bir yol haritası izleyeceklerini ve olağan kurultay takvimi üzerinde çalışacaklarını dile getirmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatması bekleniyor.