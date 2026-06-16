Son Mühür - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 18 şüphelinin Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler arasında yer alan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu dosyada, Sulh Ceza Hakimliği; Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kısa süreli gerginlik

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile bazı partililer belediye binası önünde bekleyişini sürdürdü. Öte yandan, serbest bırakılan şüphelilerden Naci Aydın'ın adliyeden çıkışı sırasında yakınlarının alkışlı desteği dikkat çekti. Bu duruma tepki gösteren bazı CHP'liler ile destekçiler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Neler yaşandı?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki bazı iş ve işlemlerin kişisel menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Personel alımları, işletme devir ve kiralama süreçleri, imar ve ruhsat işlemleri, mühürleme uygulamaları, kaçak yapılar, mal varlığı edinimleri ile belediyeye ait taşınmazların satışlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları soruşturmanın temelini oluşturdu.

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, belediyeye ait tescil dışı park alanı niteliğindeki bir taşınmazın piyasa değerinin altında satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararının oluştuğu belirtildi. Bu tespitlerin ardından Başsavcılık; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, rüşvet, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, imar kirliliğine neden olma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma başlattı.

18 şüpheli gözaltına alınmıştı

Başsavcılık, suçlamalara konu eylemlerin örgütlü bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu değerlendirerek, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin belediyedeki yetki ve nüfuzlarını kullanarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltı kararı verdi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar ve diğer şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri belediye binasında da arama gerçekleştirdi.