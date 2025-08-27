Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 2025–2026 sanat sezonunun açılışını Homeros’un İlyada destanından esinlenerek bestelenen “Troya” operası ile yapacak. Sezonun ilk gösterisi, 27 Eylül 2025 Cumartesi saat 20.00’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesinde gerçekleştirilecek. Eser, ayrıca 30 Eylül Salı, 2 Ekim Perşembe ve 4 Ekim Cumartesi günlerinde tekrar sahnelenecek.

Dünya prömiyerinden İzmir sahnesine

Bestesi Bujor Hoinic, librettosu Artun Hoinic’e ait olan eser, 2018’de Ankara’da dünya prömiyerini yaptı. 2019’da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Troya”, bu sezon İZDOB sanatçıları tarafından ilk kez İzmir’de izleyiciyle buluşacak. Epik sahne düzeni, Anadolu müzik geleneklerinden izler taşıyan yapısı ve güçlü dramatik anlatımıyla İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Kadro ve yaratıcı ekip

Eserin orkestra şefliğini Bujor Hoinic ve Tulio Gagliardo üstlenirken, rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yapıyor. Koreografi A. Volkan Ersoy, dekor tasarımı Özgür Usta, başkarakter kostüm tasarımı Atıl Kutoğlu, genel kostüm tasarımı Ayda Çınar tarafından hazırlandı. Işık tasarımı Bülent Arslan, koro şefliği Orhan Öner Özcan, video projeksiyonu Ahmet Şeren’in imzasını taşıyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu ve Balesi’nin sahne aldığı yapımda konzertmeister olarak Kemal Tören görev yapacak.

Kuğu Gölü sahnede

Sezonun ikinci büyük prodüksiyonu ise bale repertuvarının başyapıtlarından P. I. Çaykovski’nin “Kuğu Gölü” balesiolacak. Romantik dönemin en etkileyici eserlerinden biri olarak kabul edilen yapıt, masalsı atmosferi ve büyüleyici müzikleriyle izleyicisini etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. “Kuğu Gölü” İzmir Devlet Opera ve Balesi sahnesinde 11 Ekim Cumartesi, 14 Ekim Salı ve 16 Ekim Perşembe günlerinde sahnelenecek.

Bu prodüksiyonun orkestra şefliğini Tolga Taviş üstlenirken, koreografi Marius Petipa ve Lev Ivanov’un eserinden G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy tarafından uyarlandı. Dekor tasarımı M. Çağda Çıtkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video prodüksiyonu Ahmet Şeren tarafından hazırlandı. Bu yapımda konzertmeister olarak Kemal Tören ve Can Güçkan görev alacak.

Bilet bilgileri

Biletler Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve biletinial.com üzerinden temin edilebilir. İZDOB’un etkinlik programı ile ilgili ayrıntılara kurumun sosyal medya hesaplarından ve operabale.gov.tr adresinden ulaşılabilir.