Süper Lig’de cuma günü evinde Konyaspor’u konuk etmeye hazırlanan Göztepe, genç forvet Juan Silva’nın bonservisini alarak önemli bir hamle yaptı. Geçen sezon Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton’dan kiralık olarak kadroya katılan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, yalnızca 900 bin Euro bedelle sarı kırmızılı ekibe kazandırıldı. Juan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Romulo transferinden sonra yeni strateji

Göztepe yönetimi, geçtiğimiz sezon Brezilyalı forvet Romulo’yu Atletico Paranaense’den 2,5 milyon Euro karşılığında transfer etmiş ve oyuncuyu kısa sürede Leipzig’e 20+5 milyon Euro’ya satarak büyük gelir elde etmişti. Juan Silva için de benzer bir strateji uygulanacağı, genç futbolcunun bu sezon vitrine çıkartılarak gelecekte yüksek bonservis bedeliyle satılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Taraftarın gözü Konyaspor maçında

Ligin ikinci haftasında Gürsel Aksel Stadı’ndaki Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören ve ardından Fatih Karagümrük deplasmanında forma giyemeyen Juan, Konyaspor mücadelesiyle sahalara dönecek. İzmir temsilcisinde taraftarların, genç golcünün performansını yeniden görmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

Transfer başarısı olarak gösteriliyor

Hem düşük maliyet hem de uzun vadeli kazanç ihtimali nedeniyle Juan Silva transferi, spor kamuoyu tarafından Göztepe’nin önemli bir transfer başarısı olarak değerlendirildi. Yönetimin, transferde izlediği bu politikayla kulübün ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirdiği vurgulandı.