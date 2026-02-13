Süper Lig'de sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri olan gol krallığı yarışında, 13 Şubat 2026 verilerine göre zirvede iki isim büyük bir çekişme içinde bulunuyor. Son yapılan maçların ardından gol ve asist krallığında tablo değişti. Peki Trendyol Süper Lig'de gol ve asist krallığı listesinde kimler var?

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov ve Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, attıkları 15'er golle krallık koltuğunu paylaşıyor. Bu iki ismi, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yakından takip ediyor. Icardi, özellikle Eyüpspor karşısında sergilediği hat-trick performansıyla gol sayısını 13'e yükselterek sıralamada üçüncü basamağa tırmandı. Listenin dördüncü sırasında 12 golle Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca yer alırken, beşinci sırada ise 9 golle Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen bulunuyor.

SÜPER LİG 13 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ASİST KRALLIĞI SIRALAMASI

Gol yollarındaki pasörlerin mücadelesinde de zirvenin sahibi bir kez daha el değiştirdi. Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, yaptığı 8 asistle ligin asist lideri konumunda yer alıyor. Barış Alper'i zirve takibinde 7'şer asistle Fenerbahçe'den Marco Asensio ve Gaziantep FK'nın tecrübeli orta sahası Alexandru Maxim izliyor. Asist krallığı yarışının dördüncü sırasında 6 asist kaydeden Galatasaraylı Yunus Akgün bulunurken, beşinci sırayı ise devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmasına rağmen yaptığı 6 asistle listede kalmayı başaran Sebastian Szymanski dolduruyor.

GOL VE ASİST YARIŞINDA ÖNE ÇIKANLAR

13 Şubat 2026 itibarıyla krallık listelerine bakıldığında, Galatasaray ve Trabzonspor'un hücum hattındaki verimliliği göze çarpıyor. Gol krallığında Shomurodov ve Onuachu liderliği sürdürse de, Icardi'nin son haftalardaki çıkışı yarışı her an değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor. Asist tarafında ise Barış Alper Yılmaz'ın bireysel performansı, takımının hücum varyasyonlarındaki başarısının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Sezonun geri kalan kısmında bu isimlerin sergileyeceği performans, hem bireysel ödülleri hem de şampiyonluk yolundaki puan dengelerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.