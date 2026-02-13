Son Mühür - Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da teknik direktör arayışları devam ederken Igor Tudor’un adı ön plana çıktı. İngiliz temsilcisinin, Hırvat teknik adamla görüşmelere başladığı iddia edildi.

Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham’da yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Kulüp yönetiminin aday listesinde sürpriz bir ismin de yer aldığı belirtildi.

Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre Igor Tudor, Tottenham’ın teknik direktör adayları arasında üst sıralarda yer alıyor. Haberde, İngiliz kulübünün Hırvat çalıştırıcıyla ilk temasları kurduğu belirtildi. Sezona Juventus’ta başlayan ve daha sonra İtalyan temsilcisiyle yollarını ayıran Tudor; Türkiye’de Karabükspor ve Galatasaray’ın yanı sıra Hellas Verona, Marsilya ve Lazio’da da teknik direktörlük yaptı.