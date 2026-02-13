Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların açıkladığı ilk 11'de Barış Alper Yılmaz'ın bulunmaması dikkat çekti. Taraftarlar sosyal medyada yıldız futbolcunun durumunu sorgulamaya başladı.

Barış Alper Yılmaz neden yok

Galatasaray Eyüpspor maçında Barış Alper Yılmaz ilk 11'de yer almadı. Milli futbolcu yedek kulübesinde oturuyor. Herhangi bir sakatlık veya ceza durumu söz konusu değil. Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon tercihiyle Barış Alper bu maçta yedek kaldı.

Barış Alper Yılmaz sakat mı

Barış Alper Yılmaz'ın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Yıldız futbolcu fiziksel olarak sorun yaşamıyor ve maç kadrosunda yer alıyor. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesinde bekliyor.

Barış Alper Yılmaz cezalı mı

Barış Alper Yılmaz'ın kart cezası yok. Milli oyuncu disiplin yaptırımına maruz kalmadı. Eyüpspor maçında oynamamasının sebebi tamamen teknik tercih.

Galatasaray Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki Süper Lig mücadelesi 13 Şubat Cuma günü oynanıyor. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç RAMS Park'ta seyirci önünde oynanacak.

Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda

Galatasaray-Eyüpspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Şifreli kanalda izlenebilecek olan maç Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan takip edilebilir.

Barış Alper Yılmaz bu sezon kaç gol attı

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Avrupa kupalarında forma giydi. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gözdesi olan kanat oyuncusu, takımın en önemli hücum silahlarından biri konumunda.