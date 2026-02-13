Mauro Icardi, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı maçlarda attığı kritik gollerle takımını sırtlamayı sürdürüyor. Ceza sahası içindeki bitiriciliği ve tecrübesiyle hücum hattının en önemli silahı olan Icardi'nin istatistikleri, her maç sonrası futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

2025-26 MAURO ICARDI KAÇ GOL ATTI?

Yıldız futbolcunun bu sezonki performansı yakından takip edilirken, güncel veriler Icardi'nin ligde fark yaratan formunu koruduğunu gösteriyor. Mauro Icardi, 2025-26 sezonunda Süper Lig'de şu ana kadar 13 gol kaydetti . Tecrübeli forvet, attığı bu gollerle takımının şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olmaya devam ediyor.

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan Mauro Icardi, futbol eğitimini İspanya'da, dev kulüp Barcelona'nın altyapısında aldı. Profesyonel kariyerine İtalya'nın Sampdoria takımında adım atan Arjantinli yıldız, burada sergilediği performansla kısa sürede devlerin radarına girdi.

Icardi'nin kariyerindeki en parlak dönem ise kaptanlık bandını taktığı Inter formasıyla yaşandı. Serie A'da gol krallıkları yaşayan ve Avrupa'nın en etkili forvetlerinden biri haline gelen yıldız oyuncu, daha sonra Paris Saint-Germain'e transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. PSG formasıyla da şampiyonluklar yaşayan Icardi, farklı futbol kültürlerinde deneyim kazandı.