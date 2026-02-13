Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Mauro Icardi ile ilgili yöneltilen sorular üzerine açıklamalarda bulundu. Icardi'nin kendileri için çok değerli bir oyuncu olduğunu belirten Özbek, futbolcunun takıma sağladığı katkının ve aidiyet duygusunun tartışılmaz olduğunu ifade etti. Benzer sorularla sık sık karşılaştığını dile getiren Özbek, bu konunun sürekli gündemde tutulmasının doğru olmadığını vurguladı. Icardi'nin Galatasaray'ın önemli değerlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan, kulübün kendi değerleriyle problem yaşayan bir duruma gelmeyeceğini ve geçmişte de böyle bir durumun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

ICARDI'NİN GELECEĞİ SEZON SONUNDA NETLEŞECEK

Arjantinli yıldızın kontrat durumuna da açıklık getiren Dursun Özbek, Icardi ile sezon sonuna kadar geçerli bir anlaşmalarının olduğunu hatırlattı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın aceleye getirilmeyeceğini ifade eden Özbek, sezon bittikten sonra birçok şeyin netleşeceğini ve ardından Icardi ile karşılıklı bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtti. Kararın beraber ve karşılıklı anlayış içerisinde verileceğinin altını çizen Özbek, Galatasaray'ın bu süreci profesyonel bir şekilde yürüteceğini kamuoyuna duyurdu.

MAURO ICARDI KİMDİR VE BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Dünya futbolunun en etkili santrforlarından biri kabul edilen Mauro Icardi, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. Barcelona altyapısında başlayan futbol yolculuğu, İtalya'da Sampdoria ve ardından Inter'de zirve noktasına ulaştı. Serie A'da gol krallıkları yaşayan yıldız isim, daha sonra Paris Saint-Germain forması giyerek Avrupa'nın dev kulüplerinde boy gösterdi. Galatasaray'a transferiyle Türk futbolunda büyük bir yankı uyandıran Icardi, sarı-kırmızılı forma altında kısa sürede bir ikon haline geldi.

Saha dışındaki popülerliğinin yanı sıra saha içindeki bitiriciliğiyle de fark yaratan tecrübeli forvet, 2025-2026 sezonunda da skorer kimliğini korumayı başardı. 13 Şubat 2026 itibarıyla elde edilen verilere göre Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda toplam 13 kez fileleri havalandırdı. Özellikle Eyüpspor karşısında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çeken Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın en önemli hücum silahı olmaya devam ediyor.