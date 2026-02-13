Son Mühür - Kış Olimpiyatları’nda buz dansı finalinde verilen altın madalya kararı tartışmalara neden oldu. Fransız hakemin puanlamasında görülen büyük farklılıkların ardından sporcular, yorumcular ve taraftarlar sürecin bağımsız şekilde incelenmesi çağrısında bulunuyor.

İtalya’da düzenlenen Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nda buz dansı finali, hakem puanlamalarındaki dikkat çekici farklılıklar nedeniyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fransız çift Guillaume Cizeron ile Laurence Fournier Beaudry’nin sürpriz şekilde altın madalyaya uzanması, üç kez dünya şampiyonu Amerikalı Madison Chock – Evan Bates ikilisinin ise gümüşte kalması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İki ekip arasındaki puan farkı sadece 1,34 olmasına rağmen asıl tartışma, bazı hakemlerin verdiği notların panel ortalamasından belirgin şekilde sapması oldu. Özellikle Fransız ekibin hem Ritim Dansı hem de Serbest Dans performanslarında twizzle hataları yapmasına rağmen zirvede yer alması eleştirilerin odağına yerleşti.

Torpil mi yapıldı?

Dokuz kişilik hakem panelinin puan dağılımı incelendiğinde eleştirilerin odağında Fransız hakem yer aldı. Serbest Dans bölümünde Amerikalı çifte 129.74 puan veren Fransız hakemin notu, paneldeki en düşük puan olurken diğer sekiz hakemin ortalamasının 5 puandan fazla altında kaldı. Aynı hakem Fransız ikiliye ise 137.45 puan vererek paneldeki en yüksek ikinci notu yazdı ve bu puan da diğer hakemlerin ortalamasının yaklaşık 3 puan üzerine çıktı. Ortaya çıkan tablo, taraftarlar tarafından “açık kayırma” şeklinde yorumlandı.

Tepkiler peş peşe geldi