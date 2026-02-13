Alanyaspor'un genç yeteneklerinden biri olan Bedirhan Özyurt, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Genç yaşına rağmen sahadaki olgun duruşu ve savunma sorumluluğu ile ön plana çıkan Bedirhan Özyurt, geleceğin potansiyel vadeden savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.

BEDİRHAN ÖZYURT KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Genç yıldız Bedirhan Özyurt 25 Mart 2003 tarihinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan futbolcu savunma hattında görev yapıyor. Özellikle , 195 cm'lik boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti ve fiziksel avantajlarıyla dikkat çeken Özyurt, sağ ayağını etkili kullanabilen bir isim.

Genç yıldız, savunma disiplini ve modern oyun karakteriyle Türk futbolunun dikkat çeken isimleri arasında yerini sağlamlaştırmış durumda. Türkiye doğumlu olan genç stoper, kariyer basamaklarını savunmadaki istikrarıyla tırmanmaya devam ediyor.

BEDİRHAN ÖZYURT BU SEZON KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Eyüpspor forması giyen Bedirhan Özyurt bu sezon Türkiye Kupası'nda bir maça çıktı. Süper Lig'de ise 2 karşılaşmada görev alan Özyurt şu anda savunma hattında rotasyonun parçası konumunda. Özyurt'un gelecek sezonlarda forma yarışında öne çıkabileceği yorumları yapılıyor.

BEDİRHAN ÖZYURT NEDEN GÜNDEM OLDU?

Genç futbolcu Bedirhan Özyurt, Galatasaray-Eyüpspor maçının 38.dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu olay Özyurt hakkında olumsuz görüşlerin artmasına neden oldu.