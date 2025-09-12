Son Mühür - Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rangers’ta kadro dışı kalan Belçikalı futbolcu Nicolas Raskin’in transferi için kıyasıya bir rekabete girdi. Her iki kulüp de oyuncuyu kadrosuna katmak adına yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe devrede

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Hepimiz zeki bir 8 numara istiyoruz, transfer son dakikaya kadar bitmez” diyerek orta sahaya yapılacak takviyenin önemine dikkat çekmişti. Teknik direktör Domenico Tedesco ise Belçika Milli Takımı'ndan tanıdığı Nicolas Raskin’i kadroda görmek istiyor. Transferin son gününde hamlesini yapan Beşiktaş da Raskin için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun transferi için yönetime doğrudan talepte bulundu. Siyah-beyazlılar, Raskin’in orta saha derinliğine önemli katkı sağlayacağı görüşünde.