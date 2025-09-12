Türkiye'nin genç satranç dehası Büyükusta (GM) Ediz Gürel, Özbekistan'ın Semerkand kentinde devam eden 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda tarihi bir zafere imza attı. Heyecan dolu yedinci tur karşılaşmasında, son dünya satranç şampiyonu olan Hintli Büyükusta Dommaraju Gukesh'i yenerek büyük bir başarı elde etti. Bu galibiyetle 2008 doğumlu Gürel, dünya şampiyonluğu unvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranç oyuncusu olarak tarihe geçti.

Adaylar turnuvası için önemli adım

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, bu kritik galibiyet Ediz Gürel'in turnuvadaki konumunu güçlendirdi. 15 Eylül'de sona erecek olan turnuvada, Gürel'in yanı sıra bir diğer genç yetenek Yağız Kaan Erdoğmuş da Türkiye'yi temsil ediyor. Yedinci turun sonunda her iki sporcu da 4 puanla turnuvaya devam ediyor. FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda ilk iki sırayı alan sporcular, satranç dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan ve dünya şampiyonunun yeni rakibini belirleyecek 2026 Adaylar Turnuvası'na katılmaya hak kazanacak.

Bakandan tebrik mesajı

Türk sporcusunun elde ettiği bu tarihi başarı, devlet erkânından da büyük takdir topladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, zaferin ardından bir tebrik mesajı yayımlayarak genç yeteneği kutladı. Bakan Bak, mesajında "Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Bakan, bu önemli başarıda emeği geçen herkese şükranlarını sunarken, milli sporcunun başarılarının devamını diledi.