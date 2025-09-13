Son Mühür - Kocaelispor, uzun süredir arayışta olduğu santrfor transferinde son olarak Serdar Dursun'da karar kıldı. Özgür Kocaeli’den Hayrettin Albayrak, transfer sürecine dair detayları paylaşırken, Fenerbahçeli Cenk Tosun hakkında da dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Cenk Tosun ayrıntısı

Albayrak yazısında şu ifadelere yer verdi:

''Santrfor transferinde rota yerliye dönünce Kocaelispor’a önerilen Serdar Dursun’da karar kılındı. Aslında Serdar Dursun epeydir gündemimizdeydi. Geçen sezon başı da istemiştik. Serdar Dursun transferi bir gece yarısı operasyonuydu. Geç saatlerde kendisiyle sözleşme imzalandı. Almanya 2.Ligi’nin gol kralı Serdar. Fenerbahçe’deki dönemi de hiç fena değildi ama son birkaç yıldır düşüşte. Geçen sezonun ilk yarısında Alanyaspor’da tek bir gol katkısı bile olmadı, ikinci yarıda İsmail Kartal’ın takımı Persepolis’e gitti 6 gol attı.

Taraftarın önemli bölümü Cenk Tosun gelse çok dahi iyi olurdu görüşünde. Evet Cenk Tosun pivot santrafor özellikleri taşıyan bir isim ama Serdar Dursun’dan daha farklı olarak hareketli ve çok yönlü forvet. Yani bence de Cenk Tosun tercihi daha yerinde olurdu. Bildiğim kadarıyla girişim yapıldı ama maliyetten dolayı olmadı.

Yapacak bir şey yok. Sezona kadro planlamamızda tek santrforla başlamış, ilk 4 haftayı öyle oynamıştık. Şimdi ikinci bir santrforumuz var. Alternatifimiz oldu. Maliyeti nedir, çok yüksek paralar verilmiş midir bilemiyorum. İnşallah uygun bir rakamı anlaşılmıştır. Malili orta saha Habib Keita ve Serdar Dursun transferleri camiamıza hayırlı olsun. Umuyorum ki beklentileri karşılarlar.''