A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu’ndaki ilk maçında Japonya’yı 3-0 yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Filipinler’in başkenti Manila’daki Smart Araneta Coliseum’da oynanan karşılaşmada Filenin Efeleri, setlerde 25-19, 25-23 ve 25-19’luk skorlarla rakibini mağlup etti.

Türkiye gruptaki ikinci ve üçüncü maçına hazırlanıyor

Maçı Vladimir Simonovic (İsviçre) ve Luo Wensheng (Çin) hakem ikilisi yönetti. Japonya kadrosunda Masaki Oya, Onodera, Ishikawa, Takahashi, Evbade-Dan, Miyaura yer alırken, Türkiye kadrosunda Murat Yenipazar, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija ve Bedirhan Bülbül forma giydi. Yedek oyuncular arasında Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Gökçen Yüksel ve Can Koç bulunuyordu.

Grupta kalan iki maçında A Milli Takım, Libya ve Kanada ile mücadele edecek. Takımın bu maçlarda da aynı performansı göstermesi halinde grupta ilk iki sıraya girerek bir üst tura yükselme şansını sürdüreceği belirtildi.