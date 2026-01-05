Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (21) çarptı.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç yayanın da yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araç terk edildi, sürücü kaçtı

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, otomobilin tramvay hattının da bulunduğu yolda terk edilmiş halde bırakıldığı tespit edildi. Sürücünün, bölgede başka bir araçla yarıştığı ve bu aracı geçmek için tramvay yoluna girdiği belirlendi.

Teknik takiple yakalandı

Kazanın ardından otomobilini yol kenarında bırakarak başka bir araçla uzaklaştığı belirlenen sürücü M.D’nin, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi’nde bir evde olduğu tespit edildi. M.D, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

5 şüpheli daha gözaltında

Kazada M.D’nin kullandığı otomobilde bulunan F.D, E.D. ve V.Ş. ile diğer araçta bulunan S.A. ve M.C.A. da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.