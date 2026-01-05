Son Mühür - Şarkıcı Güllü’nün şüpheli vefatına ilişkin oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den beklenen önemli açıklama geldi. Sosyal medya hesabından “Bitti” paylaşımıyla saat vererek dikkat çeken Gülter, sert ifadelerle sessizliğini bozdu. Ablasına duyduğu güvenin kalmadığını dile getiren Gülter, ablasının “ben yapmadım” şeklindeki sözlerinin artık kendisi için inandırıcılığını yitirdiğini belirterek, bu andan itibaren onunla tüm iletişimini kestiğini kamuoyuna duyurdu.

''Prim yapmaya çalıştılar''

Annesini bir gecede kaybetmenin ardından hayatının en zor sürecine girdiğini dile getiren Tuğberk Yağız Gülter, vefatın hemen sonrasında kendisine yönelik “seviyesiz suçlamalar” yapıldığını ifade etti. Gülter, annesi hayattayken yanında bulunmayan bazı kişilerin, ölümünden sonra yakınmış gibi davranarak gündem olmaya çalıştığını öne sürdü.

Gülter’in açıklamasında en dikkat çekici ve sarsıcı bölüm ablasına ilişkin sözler oldu. Daha önce ablasının annesine zarar vermiş olabileceği ihtimalini kesin bir dille reddettiğini hatırlatan Gülter, yaşananlar sonrası bu konudaki düşüncelerinin değiştiğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar ve savcılık değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım 'inşallah yapmamıştır' düşüncesi artık kopmuştur. 'Ben yapmadım' beyanı artık benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir."

''Belgeler elimde...''

Kendisini “kötü evlat” gibi göstermeye çalışanlara ve miras peşinde olmakla itham edenlere sert tepki gösteren Gülter, elinde somut belge ve mesajların bulunduğunu açıkladı. Yakın zamanda canlı yayın yapacağını duyuran Tuğberk Yağız, kendisini katil, hırsız ya da yalancı olarak damgalayan herkesle hukuk önünde mücadele edeceğini söyledi.