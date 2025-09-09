İlk defa 1996 yılında kazı çalışmalarına başlanan Tralleis Antik Kenti’ndeki çalışmalar bu yıl 29. yılına girerken, bölgedeki faaliyetler büyük bir heyecanla devam ediyor. Bu yılki kazı çalışmalarına Mayıs ayında başlanırken, Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığındaki ekip, Natatio havuz alanını gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ağustos ayında yapılan son çalışmalarda, Milattan Sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen çok sayıda mermer parçası bulundu. Bulunan parçalar gerekli onarımların ardından koruma altına alındı.

"Geleceğe Miras Projesi" Kapsamında Sona Yaklaşıldı

Tralleis kazı başkanlığından yapılan açıklamada, çalışmaların Sağlık Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, “Natatio kazısını 2025 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerine yer verildi.