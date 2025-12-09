Nazilli Belediyesi, yeşil alanların artırılması ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı Yeşeren Topraklar projesinin ilk uygulamasını Işıklar Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara çoğunluğu incir olmak üzere defne ve sığla türlerinden toplam 5 bin fidan verildi. Fidanların 3 bin 750’si incir, 625’i defne ve 625’i sığla olarak planlandı.

Etkinlik, Işıklar Mahallesi’nden çevredeki birçok mahalle ve köyün katılımıyla yoğun bir kalabalığa sahne oldu. Fidan dağıtım standı önünde uzun kuyruklar oluşurken süreç, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla düzenli biçimde yürütüldü.

“Nazillinin bereketini yaşatacağız”

Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı etkinlik, mahallede sıcak bir dayanışma atmosferi oluşturdu. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, projenin kentin geleceği adına önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Nazillimizin bereketli topraklarını korumak, yeşili çoğaltmak ve tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla Yeşeren Topraklar projesini başlattık. İlk adımı Işıklar Mahallemizde attık ve 5 bin fidanı vatandaşlarımızla buluşturduk.Bu projeyi ilçe geneline yayıyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de fidan dağıtımlarını sürdüreceğiz. Üretimi desteklemek ve doğamızı yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Proje ilçe genelinde sürecek

Nazilli Belediyesi, Yeşeren Topraklar projesi kapsamında farklı mahallelerde fidan dağıtımlarını artırarak devam ettirmeyi planlıyor.