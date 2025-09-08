Yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Umurlu Kocagür İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan okul çantaları hediye edildi. Çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Başkan Çerçioğlu’ndan yeni yıl mesajı

Etkinlikte konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için güzel, başarılı, verimli bir dönem geçmesini diliyorum” dedi.

Veliler, etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Etkinliğe yoğun katılım

Törene Başkan Çerçioğlu’nun yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit ve AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu da katıldı.