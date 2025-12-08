Aydın’ın Efeler ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadan terörle mücadele operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan analiz ve takip sonucunda örgüt üyeliği nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın Efeler ilçesinde saklandığı tespit edildi.

6 yıl 10 ay kesinleşmiş ceza ile aranıyordu

Yakalanan kişinin, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hükümlünün uzun süredir firari olduğu ve güvenlik güçlerinin takibi sonucu bulunduğu belirtildi.

Adli makamlara sevk edildi

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin cezaevine gönderilmek üzere adli makamlarca değerlendirmeye alındığı bildirildi.

