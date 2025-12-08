Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada iki kişi yaralandı, olayla ilgili üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kavga gece saatlerinde meydana geldi

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı’nda gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı olayda Ş.İ. ve Y.D. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla yakın hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheliler yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Aydın Emniyeti Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede M.D., E.E. ve E.İ. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri, kavgaya ilişkin detaylı incelemelerini sürdürüyor ve olayın nedeni hakkında çalışmalar devam ediyor.