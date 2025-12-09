Aydın’ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki çift arasında adliye çıkışında başlayan tartışma, bıçaklı saldırıya dönüştü. Hükümet Bulvarı’ndaki Aydın Adliyesi önünde meydana gelen olayda S.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi G.G.’ye saldırarak sırtından bıçakladı. G.G. kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Polis havaya ateş açarak yakaladı

Olayı fark eden polis ekipleri, şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen S.G. gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı G.G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. G.G. ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin “Neden bıçakladınız?” sorusunu yöneltmesi üzerine S.G.’nin, “Fuhuş yapıyordu, ondan bıçakladım” ifadelerini kullandığı belirtildi.