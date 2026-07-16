Bugün sabaha karşı saat 04.20 sularında Amasya Merzifon'da büyük bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametinden gelen çift katlı yolcu otobüsü, Karamağara mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Korkunç kazada can pazarı yaşandı. Otobüste bulunan 75 yolcu ve 5 mürettebattan 46'sı yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Karayolu savaş alanına döndü

Kazanın hemen ardından bölgeye Amasya, Merzifon ve çevre ilçelerden çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Devrilen çift katlı otobüsün içinden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastanelere taşındı.

Karayolunda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise büyük şok yaşadı.

Valilikten açıklama geldi: Soruşturma başlatıldı

Amasya Valiliği, kazanın hemen ardından detayları paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gümüşhacıköy-Merzifon karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 46 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların çevre hastanelere sevkleri tamamlanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Cumhuriyet Başsavcılığı, otobüsün devrilme nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir adli soruşturma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.