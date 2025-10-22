Son Mühür- Bakan Yerlikaya, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin detaylarını paylaştı. Trafik güvenliği ve caydırıcılığın önemine dikkat çeken Yerlikaya, “Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Etkin ve adil bir ceza sistemi, sürücülerin kurallara saygısını artırır, toplumsal bilinci güçlendirir ve can kayıplarını azaltır” dedi.

Yerlikaya, trafik cezalarının yalnızca yaptırım aracı olarak değil, aynı zamanda bir “trafik kültürü dönüşümünün stratejik unsuru” olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

“Toplum kuralların uygulanmasını istiyor”

Türkiye’de her gün ortalama 17, yılda ise 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirten Yerlikaya, teklifin toplumsal destek gördüğünü söyledi. “Toplumsal direnç olduğuna katılmıyorum. Anket yapıyoruz, toplumun yüzde 85’i trafik güvenliği ve yaşam hakkı konusunda düzenlemeleri destekliyor” ifadelerini kullandı.

Sürücü kurslarına kapsamlı denetim sinyali

Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sürücü kurslarının yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirerek, “Bana göre orası da tamamen elden geçirilmeli. Ehliyet almak kolaylaştığında bunun ciddi sonuçları oluyor. Ehliyet bir kez alınmakla trafik güvenliği sağlanmıyor; herkesin kurallara uyması gerekiyor” dedi.

“Caydırıcılığın düşmanı aftır”

Trafik cezalarına ilişkin olası af tartışmalarına da değinen Bakan Yerlikaya, “Caydırıcılığın düşmanı aftır. Af olduğu zaman caydırıcılık ortadan kalkar. Caydırıcılık olmadığı zaman kuralların anlamı da kalmaz” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yasa teklifinin AK Parti Grubu tarafından hazırlandığını, teklifin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

“Ciro çekmek gibi bir derdimiz yok”

Para cezalarının yüksekliğine yönelik eleştirileri yanıtlayan Yerlikaya, “Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok. İnsanlar kuralların uygulanmasını istiyor; ‘ben uyuyorum, o da uysun’ diyor” şeklinde konuştu.

İki yeni uygulama geliyor

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini destekleyecek iki yeni mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını duyurdu. “Radar” isimli uygulama sayesinde sürücüler, güzergah üzerindeki radar kontrollerinin sayısını görebilecek ancak yerlerini bilemeyecek. “Gereği Yapıldı” adlı diğer uygulama ile vatandaşlar, trafikte ya da çevrede gördükleri olumsuzlukları görüntüleyip doğrudan bakanlığa iletebilecek.

Yeni trafik cezaları ve yaptırımlar

36 maddelik yasa teklifine göre öne çıkan bazı yeni cezalar şöyle:

-Saldırı amacıyla araçtan inmek: 180 bin TL para cezası, 60 gün ehliyete el koyma ve trafikten men.

-Düğün konvoyuyla yol kapamak: 90 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve trafikten men; köprü, tünel ve otoyolda yapılırsa ceza iki katına çıkacak.

-Makas atmak: 90 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve trafikten men.

-Drift atmak: 140 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve trafikten men.

-‘Dur’ ihtarına uymamak: 200 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve trafikten men.

-Araçta yüksek sesle müzik dinlemek: 3 bin TL ceza, mevzuata aykırı ses sistemi taktırmaya 21 bin TL ceza; araç 30 gün trafikten men edilecek.

-Cep telefonu kullanmak: İlk ihlalde 5 bin TL, ikincide 10 bin TL, üçüncüde 20 bin TL ceza; üçüncü ihlalde 30 gün ehliyete el koyma.

-Alkollü araç kullanmak: İlk ihlalde 25 bin TL ve 6 ay ehliyete el koyma; ikinci ihlalde 50 bin TL ve 2 yıl; üçüncü ihlalde 150 bin TL ve 5 yıl ehliyete el koyma.

-Emniyet kemeri takmamak: 2 bin 500 TL ceza.

-Ambulans veya itfaiyeye yol vermemek: 46 bin TL ceza, 30 gün ehliyete el koyma ve trafikten men.

-Kırmızı ışık ihlali: İlkinde 5 bin, ikincide 10 bin, üçüncüde 15 bin TL ceza.

-Kural ihlalini sosyal medyada övmek: 25 bin TL para cezası.