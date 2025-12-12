Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ibadeti için hafta başında Suudi Arabistan'a gitmişti. Umre ziyaretinden paylaşımlarda bulunan Özcan'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve mesaj yollayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, huzur bulduğunu belirtti.

"Gelip bu duyguyu yaşamak lazım!"

Sosyal medya hesabı üzerinden video mesaj paylaşan Özcan, "Bu akşam mübarek cuma gecesi. Şu anda Mekke'deyiz yatsı namazımızı kutsal Kabe'de hep birlikte eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun. Biz mümkün olduğu kadar herkes için dua etmeye çalıştık. Bolu'muz için güzel dileklerde, güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan. Gelip bu duyguyu yaşamak lazım." ifadelerini kullandı.