Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Cevdet Yılmaz: “Eğitim dönüşümünde demografik gerçekleri göz ardı edemeyiz”

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çağın hızının eğitim sistemlerini köklü biçimde dönüştürdüğüne dikkat çekti. Öğrenmenin artık sadece sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, eğitim politikalarının şekillendirilmesinde Türkiye’nin demografik yapısının dikkate alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Yılmaz, genç nüfustaki azalmaya işaret ederek eğitimde niceliğin korunmasının yanı sıra niteliğin artırılmasının da kritik önem taşıdığını belirtti. Dijital İkiz Atölyeleri’nin, mesleki ve teknik eğitimde standartlaşma, beceri kazanımlarının veri temelli izlenmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi açısından önemli bir model sunduğunu dile getirdi.

Eğitim bütçesi 2026’da 1 trilyon 944 milyar liraya ulaşıyor

Cevdet Yılmaz, eğitimin hükümetin en öncelikli alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, 2026 yılı bütçesinde eğitime ayrılan kaynağın 1 trilyon 944 milyar liraya çıkarıldığını açıkladı. Öğretmen sayısındaki artışa da dikkat çeken Yılmaz, iktidara gelinen dönemde 515 bin 253 olan öğretmen sayısının Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 34 bin 564’e yükseldiğini söyledi.

Derslik sayısı arttı, öğrenci yoğunluğu azaldı

Yılmaz, eğitim altyapısında yapılan yatırımlarla 385 bin 375 yeni derslik inşa edildiğini belirtti. Bu yatırımlar sayesinde ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 36’dan 23’e, ortaöğretimde ise 30’dan 20’ye düşürüldüğünü kaydetti. Özellikle ihtiyacı yüksek bölgelerde okul altyapılarının güçlendirildiğini ifade eden Yılmaz, bu çalışmaların somut sonuçlarının alındığını söyledi.

Uluslararası değerlendirmelerde Türkiye’nin performansı yükseliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin uluslararası eğitim göstergelerinde kaydettiği ilerlemeye de değindi. 2023 yılı Aralık ayında yayımlanan PISA 2022 raporuna göre Türkiye’nin son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanında performansını istikrarlı biçimde artıran ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı. TIMSS 2023 sonuçlarının da bu yükselişi teyit ettiğini ifade etti.

“Herkesin bir mesleği olmalı” hedefiyle yeni adımlar

Mesleki eğitimin Türkiye’nin kalkınma sürecinde yeniden stratejik bir konuma taşındığını vurgulayan Yılmaz, Mesleki Eğitim Politika Belgesi’nin bu dönüşümün temelini oluşturduğunu söyledi. Müfredatın güncellenmesi, sektörle iş birliklerinin güçlendirilmesi ve istihdama geçiş süreçlerinin desteklenmesinin öncelikler arasında yer aldığını belirten Yılmaz, amaçlarının gençleri hayata ve iş gücü piyasasına daha güçlü hazırlamak olduğunu ifade etti.

Meslek lisesi mezunlarına istihdamda ek destek

İŞKUR aracılığıyla meslek lisesi mezunlarının istihdama daha hızlı katılması için destek mekanizmaları oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı kapsamında gençlere günlük 850 liraya kadar ödeme yapıldığını söyledi. Meslek lisesi mezunlarına ise bu ödemenin yüzde 30 artırımlı olarak verildiğini belirtti.

Pilot iller belirlendi, hedef 81 ilde yaygınlaşma

Dijital İkiz Atölyeleri Projesi’nin ilk etapta İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun’daki okullarda pilot olarak uygulanacağı bildirildi. Yılmaz, pilot uygulamalardan elde edilecek sonuçların ardından projenin 81 ilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

“Mesleki eğitimi hak ettiği prestije kavuşturmalıyız”

Konuşmasının sonunda mesleki eğitimin toplumdaki algısına değinen Cevdet Yılmaz, bu alanın yeterince prestijli görülmediğini ifade etti. Ailelere çağrıda bulunan Yılmaz, çocukların yönlendirilmesinde mesleki eğitimin değerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Beceri kazanımının, özellikle yapay zekâ ve yeni teknolojilerin öne çıktığı dönemde çok daha belirleyici olacağını belirten Yılmaz, meslek sahibi olmanın ve mesleki eğitim veren okulların itibarının artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.