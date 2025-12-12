Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen davada, tensip zaptı işlemleri tamamlandı ve duruşma takvimi netleşti. Önümüzdeki saatlerde belirlenen takvimin UYAP sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Tutuklu sanıkların durumu değişmedi

Davada 106 tutuklu sanığın tahliye edilmediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İmamoğlu Suç Örgütü’ne ilişkin açılan kamu davasına ilişkin tensip işlemi bugün tamamlanmıştır. İlk duruşma 9 Mart 2026 tarihinde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecektir. Ayrıca, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Dava süresi 12,5 yıl olarak belirlendi

Mahkeme, İBB davasının 12 yıl 6 ay, yani yaklaşık 4.600 iş günü süreceğini açıkladı. Bu takvime göre, davanın tamamlanma tarihi 12 Haziran 2038 olarak öngörülüyor.