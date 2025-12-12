Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara ile İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yolcu talebindeki artış nedeniyle ek sefer uygulamasına geçileceğini açıkladı. Yeni düzenlemenin özellikle hafta sonu yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.

Ek seferler cuma ve pazar günleri yapılacak

TCDD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara–İstanbul–Ankara hattında karşılıklı olarak düzenlenecek ek YHT seferleri cuma ve pazar akşamları gerçekleştirilecek. Uygulamanın 14 Aralık 2025 tarihi itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Ankara–İstanbul YHT ek sefer saatleri belli oldu

Açıklamaya göre, Ankara’dan İstanbul’a hareket edecek ek YHT seferi saat 21.00’de kalkacak ve 01.15’te İstanbul’a ulaşacak. İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak dönüş seferi ise saat 20.24’te başlayacak ve 00.48’de Ankara’ya varacak.

Yoğun dönemlerde ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor

Yeni sefer planlamasıyla birlikte özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yaşanan bilet yoğunluğunun azaltılması, yolcuların daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi amaçlanıyor.

TCDD’den yolculara bilgilendirme çağrısı

TCDD, ek seferlerin hayata geçirilmesiyle birlikte yolcuların seyahat planlarını güncel sefer saatlerine göre yapmaları ve bilet işlemlerini resmi kanallar üzerinden takip etmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.