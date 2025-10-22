Son Mühür - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecinde önemli bir yeniliği kamuoyuyla paylaştı. Memişoğlu, vatandaşların artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetlerini kolayca oluşturabileceklerini duyurdu. Bu yeni düzenlemeyle birlikte organ bağışı işlemleri hem daha pratik hem de daha ulaşılabilir bir hale getirildi.

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulundu. "Her Bağış Yeni Bir Hayattır" sloganıyla dikkat çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel."

Kolay bağış imkanı