Son Mühür - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecinde önemli bir yeniliği kamuoyuyla paylaştı. Memişoğlu, vatandaşların artık e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetlerini kolayca oluşturabileceklerini duyurdu. Bu yeni düzenlemeyle birlikte organ bağışı işlemleri hem daha pratik hem de daha ulaşılabilir bir hale getirildi.
Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara çağrıda bulundu. "Her Bağış Yeni Bir Hayattır" sloganıyla dikkat çeken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel."
Kolay bağış imkanı
Sağlık Bakanlığı, organ bağışı sürecini dijital ortama taşıyarak önemli bir adım attı. Artık vatandaşlar, e-Nabız ya da e-Devlet üzerinden kolaylıkla organ bağışı beyanında bulunabiliyor. Bu sayede hem bürokratik işlemler azaltıldı hem de süreç çok daha hızlı ve erişilebilir hale geldi.
Bilgilendirme videosu yayınlandı
Bakanlık, yeni sistemin kullanımını anlatmak amacıyla “6 Adımda Organ Bağışı” başlıklı bilgilendirici bir video da paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Organ bağışıyla ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle vatandaşlarımız e-Nabız ve e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hale geldi. Süreç dijital ortama taşındı ve artık çok daha hızlı tamamlanabilecek. Siz de e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmak için videodaki 6 adımı takip edebilirsiniz. Unutmayın: Her Bağış Yeni Bir Hayattır."