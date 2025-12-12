İstanbul’da MÜSİAD tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen MUST Sanayi ve Teknoloji Buluşması ile Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Raporu Lansmanı, MÜSİAD Genel Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Sanayi Politikaları ve Yatırım Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Hasan Mandal, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkiye’nin üretim kapasitesi, sanayide dönüşüm süreci ve ileri teknoloji alanlarındaki gelişmeler ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Raporu iş dünyasına yol gösteriyor

MÜSİAD tarafından hazırlanan Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Raporunda, Türkiye’nin mevcut sanayi kapasitesine ilişkin değerlendirmeler, teknolojik dönüşüm başlıkları, üretim ve yatırım eğilimleri ile 2026–2030 dönemine yönelik öngörüler yer aldı. Raporun, iş dünyası ve politika yapıcılar için referans niteliği taşıdığı ve sanayi ekosistemine stratejik bir çerçeve sunduğu ifade edildi.

Bakan Kacır: “İhracatta Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştık”

Lansmanda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Kacır, Türkiye’nin ihracat performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı.

Bakan Kacır, 23 yıl önce 36 milyar dolar seviyesinde olan ürün ihracatının 270 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine ulaştığını söyledi. İmalat sanayisinin katma değerinin ise aynı dönemde 41 milyar dolardan 241 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Savunma, sanayi ve teknolojide güçlü konum

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine de değinen Kacır, dünya savunma sanayi sıralamasında Türkiye’nin 21’inci sıradan 14’üncü sıraya yükseldiğini belirtti. Askeri insansız hava aracı üretiminde Türkiye’nin dünya lideri olduğunu vurgulayan Kacır, birçok sanayi kolunda Avrupa’da ilk sırada yer alındığını söyledi.

Türkiye’nin, Çin’den Avrupa’nın merkezine uzanan geniş coğrafyada rekabetçi ihracat kabiliyeti açısından en güçlü ülkelerden biri konumuna geldiğini ifade eden Kacır, sanayi üretiminde pandemi sonrası dönemde Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin önemli bir ivme yakaladığını dile getirdi.

Ar-Ge ve inovasyon altyapısı büyüyor

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturulduğunu belirtti. Özel sektör bünyesinde 1.700’ü aşkın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bulunduğunu aktaran Kacır, 113 teknoparkta 12 binden fazla firmanın inovasyon odaklı faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Ar-Ge harcamalarının 23 yılda 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Kacır, Ar-Ge insan kaynağının ise 11 kat artarak 310 bine ulaştığını ifade etti.

Sanayi alanları 5 yılda iki kattan fazla büyütülecek

Sanayi üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yeni hedefleri paylaşan Bakan Kacır, Sanayi Alanları Master Planının hazırlandığını açıkladı. Bu kapsamda planlı sanayi alanlarının büyüklüğünün 5 yıl içerisinde 155 bin hektardan 350 bin hektara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sanayi tesislerinin Marmara Bölgesi’nden Anadolu’nun farklı bölgelerine dengeli şekilde yayılmasının amaçlandığını belirten Kacır, bölgesel yoğunluğun azaltılacağını ve üretim gücünün ülke geneline dağıtılacağını vurguladı.

Bölgesel kalkınma için yeni sanayi koridorları

Bakan Kacır, sanayi üretiminin coğrafi dağılımını dengelemek amacıyla dört yeni sanayi koridoru oluşturulacağını açıkladı. Samsun–Mersin, Balıkesir–Şırnak, Sivas–Iğdır ve Trabzon–Şırnak hatlarında yeni sanayi koridorlarının hayata geçirileceğini belirtti.

Samsun–Mersin aksında 16 yeni yatırım alanının belirlendiğini söyleyen Kacır, bu bölgelerde mega endüstriyel alanlar kurulacağını, altyapısı tamamlanmış ve lojistik bağlantıları güçlü üretim üslerinin yatırımcılara sunulacağını ifade etti.

“Yatırımcı için güven ortamı güçlendi”

Son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamının yatırımcıların önünü açtığını belirten Kacır, imalat sanayi istihdamında bölgesel dağılımın değişmeye başladığını söyledi. Marmara Bölgesi’nin istihdam payının azalırken, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sanayi istihdamının arttığını kaydetti.

Bu sürecin yeni sanayi koridorlarıyla daha da hızlandırılacağını vurgulayan Kacır, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım yapan, üretim ve istihdam sağlayan tüm girişimlerin desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

MÜSİAD’a teşekkür ve iş birliği vurgusu

Konuşmasının sonunda MÜSİAD’a teşekkür eden Bakan Kacır, iş dünyasıyla omuz omuza yürütülen bu sürecin Türkiye’nin sanayi ve teknoloji hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynadığını belirtti. Küresel ticarette yaşanan dönüşümün Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu ifade eden Kacır, güçlü altyapı ve istikrar sayesinde bu fırsatların avantaja dönüştürüleceğini söyledi.